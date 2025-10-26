Gaza l' eredità mortale della guerra | 20mila ordigni inesplosi minacciano civili e bambini una minaccia incredibilmente elevata

Una minaccia "incredibilmente elevata" per la popolazione palestinese. Wall Street Journal: "La guerra urbana più devastante dell'epoca moderna" Luke David Irving, capo del Servizio di azione contro le mine delle Nazioni Unite (UNMAS) nei territori palestinesi occupati, ha lanciato un allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'eredità mortale della guerra: 20mila ordigni inesplosi minacciano civili e bambini, una minaccia "incredibilmente elevata"

