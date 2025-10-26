Gaza il grande piano di Trump per rifare il Medio Oriente
Lo storico accordo tra Israele e Hamas ha rappresentato un successo diplomatico di prim’ordine per Donald Trump. Il presidente americano, che il 13 ottobre ha partecipato alla cerimonia per la firma dell’intesa a Sharm el-Sheikh insieme a Giorgia Meloni e ad altri leader internazionali, non ha riscosso soltanto il deciso apprezzamento dello Stato ebraico ma ha anche ricevuto parole di gratitudine dal sindaco di Gaza City, Yahya Al-Sarraj. Ringraziamenti a The Donald sono addirittura arrivati dall’ Anp e da un alto esponente della stessa Hamas, come Yalda Hakim. Insomma, per quanto la situazione complessiva resti delicata, il tycoon è riuscito nell’impresa di mettere d’accordo israeliani e palestinesi. 🔗 Leggi su Panorama.it
