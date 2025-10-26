Gaza Hamas | consegneremo le armi a fine l’occupazione Netanyahu | Nostro veto sui membri delle forze di sicurezza

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Hamas: consegneremo le armi a fine l’occupazione. Netanyahu: “Nostro veto sui membri delle forze di sicurezza”

Argomenti simili trattati di recente

MEDIO ORIENTE | Israele sostiene quattro milizie a Gaza per rimuovere Hamas dal potere. Fazioni che operano per ora oltre la linea gialla, quella ancora sotto il controllo dell'Idf nella Striscia. Lo riporta Sky News. #ANSA Vai su Facebook

#Tg2000, #21ottobre 2025 - ore 14.55 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Ucraina #Budapest #Trump #Putin #Zelensky #Lavrov #Mattarella #nascite #RaffaeleMarianella #PistoiaBasket #Maltempo #Toscana #LibertàReligiosa #Sarkozy #TV2000 @tg2000 - X Vai su X

Gaza, Hamas: "Se l'occupazione finirà consegneremo le armi". LIVE - Hayya ha dichiarato che "le armi di Hamas verranno consegnate se l'occupazione finirà". tg24.sky.it scrive

Hamas: "Se occupazione finirà consegneremo le armi". Katz: "Idf, distruggere i tunnel di Gaza" - Hamas setaccerà nuove aree per localizzare corpi ostaggi In un'intervista ad al Jazeera, Khalil al Hayya, capo del team negoziale di Hamas, ha dichiarato che "oggi entreremo in nuove aree della Strisc ... Si legge su msn.com

Hamas, 'se l'occupazione finirà consegneremo le armi' - "Le armi di Hamas sono legate all'esistenza dell'occupazione e dell'aggressione israeliana e, se l'occupazione dovesse finire, queste armi verrebbero consegnate allo Stato". Da ansa.it