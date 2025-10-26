Gaza Hamas cerca altri corpi in nuove aree della Striscia

26 ott 2025

(Adnkronos) – Nuovi ingressi a Gaza, oggi, per cercare altri corpi degli ostaggi israeliani trattenuti nella Striscia. Questo l’annuncio di Khalil al-Hayya, alto dirigente di Hamas ad Al Jazeera.  “Oggi ci sarà un ingresso in nuove aree della Striscia per cercare i corpi degli ostaggi”, le parole alla testata. Nella notte, forze egiziane e mezzi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

