Gaza ancora una condanna per Israele La Corte internazionale di giustizia | Basta usare la fame come arma di guerra

Notizie.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte internazionale di giustizia (Icj), sollecitata dall’Onu, ha espresso un parere contro le condotte di Israele nella guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza. Tutti i dettagli. Israele deve rispettare l’obbligo di cooperare con le Nazioni unite  garantendo la fornitura senza ostacoli di aiuti essenziali nei Territori palestinesi occupati (Tpo). A stabilirlo è stata la Corte internazionale di giustizia (Icj) in un parere consultivo di poche ore fa. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

gaza ancora una condanna per israele la corte internazionale di giustizia basta usare la fame come arma di guerra

© Notizie.com - Gaza, ancora una condanna per Israele. La Corte internazionale di giustizia: “Basta usare la fame come arma di guerra”

