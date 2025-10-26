Gaza ancora una condanna per Israele La Corte internazionale di giustizia | Basta usare la fame come arma di guerra

La Corte internazionale di giustizia (Icj), sollecitata dall’Onu, ha espresso un parere contro le condotte di Israele nella guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza. Tutti i dettagli. Israele deve rispettare l’obbligo di cooperare con le Nazioni unite garantendo la fornitura senza ostacoli di aiuti essenziali nei Territori palestinesi occupati (Tpo). A stabilirlo è stata la Corte internazionale di giustizia (Icj) in un parere consultivo di poche ore fa. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Gaza, ancora una condanna per Israele. La Corte internazionale di giustizia: “Basta usare la fame come arma di guerra”

