Gaza anche gli italiani scendono in campo | il piano Usa entra in azione

Kiryat Gat diventa il punto cruciale dove si gioca il futuro di Gaza: non proprio in zona cuscinetto, ma sufficientemente vicina al confine nord della Striscia per ospitare la base che gli Stati Uniti hanno scelto per il Comitato per il coordinamento civile e militare (Cmcc), l’organismo chiamato a connettere le forze militari arabe deputate a mantenere l’ordine e le autorità civili internazionali incaricate della ricostruzione. Alla guida dell’ente è stato nominato Steven Fagin, ambasciatore Usa per lo Yemen, affiancato dal colonnello Patrick Frank, responsabile della componente militare che coordinerà il personale statunitense, europeo e arabo destinato a operare dentro e intorno alla Striscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, anche gli italiani scendono in campo: il piano Usa entra in azione

