Gaza 30 giorni cruciali per la tregua
I prossimi 30 giorni saranno cruciali per la tenuta della tregua. La Casa Bianca lavora perché il cessate il fuoco regga e perché venga implementato il piano presentato dal presidente americano Donald Trump. Nella seconda fase della road map è previsto il dispiegamento di una forza internazionale in quelle aree che oggi sono sotto il controllo dell'Idf. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Negli ultimi undici giorni, 195 corpi sono stati restituiti a Gaza dalle autorità israeliane, secondo i termini dell’accordo di cessate il fuoco ma secondo il Ministero della salute di Gazaa solo 57 di questi sono stati identificati dalle famiglie. Israele ha consegnato a - facebook.com Vai su Facebook
Avevo anticipato che il genocidio a Gaza non si sarebbe fermato con il Piano Trump, perchè Israele non ha alcun interesse a farlo. MA FERMARE ISRAELE È NECESSARIO. A cominciare dalla fornitura di armi, che l'italia continua a garantire, al terzo posto do - X Vai su X
Gaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace" - Abbiamo ancora problemi di sicurezza, ma penso che possiamo lavorare insieme per affrontare le ... Secondo msn.com
Gaza: Tregua Storica e Rilascio degli Ostaggi, Un Momento Cruciale - Dopo 737 giorni di conflitto, Gaza sperimenta una tregua storica che conduce al rilascio degli ostaggi e apre nuove prospettive per la pace duratura nella regione. Da notizie.it
Gaza, Israele intensifica i raid e vuole interrompere gli aiuti a Nord. Morti 11 palestinesi in coda per il pane - Per la conquista della roccaforte di Hamas a Gaza city, inespugnata in 23 mesi di guerra, il governo israeliano ha scelto la data simbolo di Rosh Hashanà (il Capodanno ebraico), anniversario della ... Secondo ilfattoquotidiano.it