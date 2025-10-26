Gaza 30 giorni cruciali per la tregua

Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I prossimi 30 giorni saranno cruciali per la tenuta della tregua. La Casa Bianca lavora perché il cessate il fuoco regga e perché venga implementato il piano presentato dal presidente americano Donald Trump. Nella seconda fase della road map è previsto il dispiegamento di una forza internazionale in quelle aree che oggi sono sotto il controllo dell'Idf. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza 30 giorni cruciali per la tregua

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, 30 giorni cruciali per la tregua

Contenuti che potrebbero interessarti

gaza 30 giorni crucialiGaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace" - Abbiamo ancora problemi di sicurezza, ma penso che possiamo lavorare insieme per affrontare le ... Secondo msn.com

Gaza: Tregua Storica e Rilascio degli Ostaggi, Un Momento Cruciale - Dopo 737 giorni di conflitto, Gaza sperimenta una tregua storica che conduce al rilascio degli ostaggi e apre nuove prospettive per la pace duratura nella regione. Da notizie.it

Gaza, Israele intensifica i raid e vuole interrompere gli aiuti a Nord. Morti 11 palestinesi in coda per il pane - Per la conquista della roccaforte di Hamas a Gaza city, inespugnata in 23 mesi di guerra, il governo israeliano ha scelto la data simbolo di Rosh Hashanà (il Capodanno ebraico), anniversario della ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza 30 Giorni Cruciali