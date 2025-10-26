gaza 30 giorni cruciali per la tregua

I prossimi 30 giorni saranno cruciali per la tenuta della tregua. La Casa Bianca lavora perché il cessate il fuoco regga e perché venga implementato il piano presentato dal presidente americano Donald Trump. Nella seconda fase della road map è previsto il dispiegamento di una forza internazionale in quelle aree che oggi sono sotto il controllo dell'Idf. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

