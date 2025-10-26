Gasperini riporta la sua Roma coi piedi per terra | Scudetto? Non penso a niente se siamo questi non basta! Ecco cosa dobbiamo fare

Inter News 24 L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, non vuole sentire la parola scudetto: le sue parole dopo il successo contro il Sassuolo. Intervenuto in conferenza stampa dopo Sassuolo Roma, Gian Piero Gasperini dribbla così sulla domanda relativa allo scudetto. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi hanno superato l’ Inter e il Milan in classifica, andando al primo posto assieme al Napoli. PAROLE – « Se penso allo Scudetto? Non penso proprio a niente, non è questo il momento di pensare allo Scudetto. Se siamo questi probabilmente non basta, se riusciamo a crescere c’è un campionato equilibrato con tante squadre forti. 🔗 Leggi su Internews24.com

