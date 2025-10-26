Gasperini punta la vetta | la Roma deve sfruttare l’occasione

Nonostante il momento particolare, la Roma ha un’occasione più unica che rara. I giallorossi, infatti, oggi alle ore 15:00 scenderanno in campo contro il Sassuolo e se dovesse arrivare la vittoria blinderebbero, almeno per questa giornata, il primo posto in classifica. Un’opportunità da sfruttare e che darebbe una spinta importante al morale della squadra che viene da tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate, con Lille, Inter e Viktoria Plzen. Il tutto a causa dei passi falsi delle altre concorrenti per lo scudetto. Gli uomini di Chivu, infatti, sono caduti contro il Napoli di Antonio Conte, mentre il Milan non è riuscito ad andare oltre al pareggio nella sfida casalinga contro il Pisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini punta la vetta: la Roma deve sfruttare l’occasione

