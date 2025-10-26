Gasp | Roma avanti così Dybala centravanti? Mai avuto dubbi semmai ce l' hanno gli altri

Il tecnico dopo la vittoria sul Sassuolo: "Paulo può giocare ovunque, Dovbyk è entrato bene anche giocando più largo. Ora torniamo a vincere in casa dopo i due ko di fila". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasp: "Roma, avanti così. Dybala centravanti? Mai avuto dubbi, semmai ce l'hanno gli altri"

News recenti che potrebbero piacerti

RASSEGNA STAMPA Wesley resta una certezza: Gasp riparte da lui con il Sassuolo Dovbyk e Ferguson, doppia delusione: l’attacco giallorosso non punge Roma in un vicolo cieco: Gasp cerca la via d’uscita #asroma #Gasperini #Dovbyk #Fergus - facebook.com Vai su Facebook

Pronta la Roma 2: Gasp fa almeno sei cambi. Col Viktoria nuove soluzioni https://bit.ly/4own2Nt #AsRoma - X Vai su X

Roma, la mano di Gasperini: il tecnico ha già plasmato la squadra - Perché era complicato immaginare una Roma così coraggiosa, già con un ritmo poco agostano, già tanto gasperiniana. Riporta ilmessaggero.it

Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese - Ancora una volta ha avuto ragione Ranieri a scegliere l’ex tecnico della Dea. Come scrive tuttomercatoweb.com

Alla Roma di Gasp basta un gol di Wesley: il Bologna perde partita e Immobile - I giallorossi conducono praticamente la gara e con Wesley (e una Lucumata: retropassaggio inspiegabile e suicida ... Lo riporta gazzetta.it