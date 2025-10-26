Gasp | Roma avanti così Dybala centravanti? Mai avuto dubbi semmai ce l' hanno gli altri

Gazzetta.it | 26 ott 2025

Il tecnico dopo la vittoria sul Sassuolo: "Paulo può giocare ovunque, Dovbyk è entrato bene anche giocando più largo. Ora torniamo a vincere in casa dopo i due ko di fila". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasp roma avanti cos236 dybala centravanti mai avuto dubbi semmai ce l hanno gli altri

© Gazzetta.it - Gasp: "Roma, avanti così. Dybala centravanti? Mai avuto dubbi, semmai ce l'hanno gli altri"

