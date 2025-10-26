Gasp | Mai avuto dubbi su Dybala semmai su altri Roma soddisfatto per il primato

Il tecnico dopo la vittoria sul Sassuolo: "Paulo può giocare ovunque, Dovbyk è entrato bene anche giocando più largo. Ora torniamo a vincere in casa dopo i due ko di fila". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasp: "Mai avuto dubbi su Dybala, semmai su altri. Roma, soddisfatto per il primato"

Approfondisci con queste news

Mi sia consentita una considerazione: noi non siamo sicuramente ad un certo livello (anche come guida tecnica), ma gli altri non stanno meglio. Napoli 200mln e Conte non sa gestire doppio impegno, Roma che ha avuto fortuna fino ad ora e Gasp non apprez - X Vai su X

Ha parlato a lungo di Gian Piero Gasperini, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma all'Olimpico L'attuale allenatore nerazzurro, da giocatore, ha avuto per pochi mesi lo stesso Gasperini com - facebook.com Vai su Facebook

Gasp: "Mai avuto dubbi su Dybala, semmai su altri. Roma, soddisfatto per il primato" - Il tecnico dopo la vittoria sul Sassuolo: "Paulo può giocare ovunque, Dovbyk è entrato bene anche giocando più largo. Riporta msn.com

Dybala centravanti e Roma prima, Gasperini gongola: "Mai avuto dubbi" - I giallorossi al Mapei Stadium battono di misura il Sassuolo e raggiungono il Napoli di Antonio Conte in vetta alla graduatoria con 18 punti. Come scrive tuttosport.com

Solo una botta per Koné, Gasp valuta Dybala per riproporre l’attacco leggero - Il francese, uscito per precauzione contro il Viktoria Plzen, ieri si è allenato in gruppo. Come scrive ilromanista.eu