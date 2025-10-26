Garlasco la consulenza che cambia tutto | Ecco perché Stasi è innocente

Cresce l’attesa intorno alle nuove indagini disposte dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi vent’anni. Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, la nuova consulenza potrebbe riaprire completamente il caso e, secondo alcune indiscrezioni, riabilitare Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Le nuove verifiche sono state affidate alla professoressa Cristina Cattaneo, nota anatomopatologa dell’Università di Milano, già protagonista in indagini complesse come quelle sui casi di Yara Gambirasio e dei migranti del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, la consulenza che cambia tutto: “Ecco perché Stasi è innocente”

