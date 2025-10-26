Garlasco la consulenza che cambia tutto | Ecco perché Stasi è innocente

Cresce l’attesa intorno alle nuove indagini disposte dalla  Procura di Pavia  sul delitto di  Garlasco, una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi vent’anni. Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, la nuova consulenza potrebbe  riaprire completamente il caso  e, secondo alcune indiscrezioni,  riabilitare Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata  Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Le nuove verifiche sono state affidate alla  professoressa Cristina Cattaneo, nota anatomopatologa dell’Università di Milano, già protagonista in indagini complesse come quelle sui casi di  Yara Gambirasio  e dei  migranti del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

