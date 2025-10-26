Garlasco il post shock di Carlo Taormina | Sempio sarà arrestato E la perizia Cattaneo può riscrivere la storia del delitto

Non bastavano le nuove perizie, i sequestri di dispositivi e le ricostruzioni scientifiche. A riaccendere l’attenzione sul delitto di Garlasco ci ha pensato Carlo Taormina, con un post su Facebook dal tono esplosivo: «Stanno per arrestarlo». Il riferimento è ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi che da mesi è di nuovo al centro dell’inchiesta. Secondo Taormina, Sempio dovrebbe “andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio”, perché — scrive — “questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno compiuto e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, il post shock di Carlo Taormina: “Sempio sarà arrestato”. E la perizia Cattaneo può riscrivere la storia del delitto

