Garbagnate la Caritas sospende la raccolta di abiti usati

Ilnotiziario.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: “I magazzini sono pieni”. Era già successo di recente a Bollate, adesso una comunicazione simile arriva dalla nostra città: la Caritas rende noto che il servizio di ritiro degli indumenti presso il Centro Caritas di via Vismara 27 e via Fametta 3, è sospeso sino alla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

garbagnate la caritas sospende la raccolta di abiti usati

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, la Caritas sospende la raccolta di abiti usati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garbagnate caritas sospende raccoltaGarbagnate, la Caritas sospende la raccolta di abiti usati - Garbagnate, la Caritas sospende la raccolta di abiti usati: “I magazzini sono pieni”. Scrive ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Garbagnate Caritas Sospende Raccolta