Garbagnate la Caritas sospende la raccolta di abiti usati
: “I magazzini sono pieni”. Era già successo di recente a Bollate, adesso una comunicazione simile arriva dalla nostra città: la Caritas rende noto che il servizio di ritiro degli indumenti presso il Centro Caritas di via Vismara 27 e via Fametta 3, è sospeso sino alla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
