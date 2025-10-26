Garage abusivo vicino al ‘Maradona’ | locale sotto sequestro
Tempo di lettura: < 1 minuto Un garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona è stato sequestrato dalla Polizia locale di Napoli in occasione dei servizi straordinari predisposti in occasione di Napoli-Inter. Gli agenti della Unità operativa investigativa ambientale sono intervenuti sabato nella zona dello stadio e hanno sequestrato il locale di circa 146 metri quadrati, accatastato come deposito ma che era invece stato adibito abusivamente a parcheggio ed era privo della certificazione di prevenzione incendi. Per il responsabile dell’attività sono scattate una serie di sanzioni per oltre 5mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
GdiF AVELLINO: garage trasformato in studio estetico abusivo.Le Fiamme Gialle della Compagnia Ariano Irpino hanno scoperto un’attività di estetista abusiva, sconosciuta al fisco, esercitata all’interno di un garage, pertinenza di un’abitazione ubicata in un co - facebook.com Vai su Facebook
Ruba la merce che doveva trasportare e apre un market abusivo nel garage: fermato autista “infedele” http://dlvr.it/TNfQNj @LaStampa - X Vai su X