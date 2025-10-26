Garage abusivo vicino al ‘Maradona’ | locale sotto sequestro

Tempo di lettura: < 1 minuto Un garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona è stato sequestrato dalla Polizia locale di Napoli in occasione dei servizi straordinari predisposti in occasione di Napoli-Inter. Gli agenti della Unità operativa investigativa ambientale sono intervenuti sabato nella zona dello stadio e hanno sequestrato il locale di circa 146 metri quadrati, accatastato come deposito ma che era invece stato adibito abusivamente a parcheggio ed era privo della certificazione di prevenzione incendi. Per il responsabile dell’attività sono scattate una serie di sanzioni per oltre 5mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

