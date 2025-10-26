Gara di cucina in Galles la ferrarese Cassandra Lotierzio conquista il terzo posto
Eccellenti risultati per Ial Emilia-Romagna (ente di formazione professionale) alla 32esima conferenza annuale di Eurhodip, tenutasi a Landudno (Galles) dal 20 al 24 ottobre. Eurhodip è l’associazione cui aderiscono 150 istituti alberghieri e turistici di 39 paesi, nata per sostenere la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alla 14esima edizione del Festival del tartufo nero bergamasco a Spirano: un’ottima cucina e la tradizionale gara di ricerca dei tartufi. Il PalaSpirà è teatro, ogni settimana, di grandi eventi e manifestazioni: sono sempre orgoglioso del mio amato paese. . - facebook.com Vai su Facebook