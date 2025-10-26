Gambassi se la gioca con l’Audace Galluzzo Trasferta complicata per il Monterappoli alla Lastra

Sulle ali dell’entusiasmo per la qualificazione agli ottavi di Coppa Toscana, colta mercoledì scorso a Pontedera contro il Bellaria, oggi alle 14.30 al campo sportivo di Casenuove, il Gambassi proverà a centrare la terza vittoria in otto giorni. Ospite dei termali, in questa sesta giornata del girone C di Prima Categoria, sarà però nientemeno che la capolista imbattuta Audace Galluzzo (4 vittorie in 5 gare). Passando alla sesta giornata di Seconda Categoria (fischio d’inizio sempre alle 14.30) la capolista del girone F, lo Sporting Lazzeretto, ospita il Capraia in un remake della semifinale di Coppa Provinciale di Terza Categoria dello scorso anno, vinta proprio dai biancorossi cerretesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

