Galluraauto giù da ponte | muore 25enne

13.40 Tragedia nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura: un'auto con a bordo cinque ragazzi, diretti a una festa di laurea in una casa privata, è volata giù da un ponte lungo la strada Baldu-L'Agnata. E' morto Omar Masia,25 anni. Tra i soccorritori il padre, un vigile del fuoco in servizio in quelle ore, senza sapere che si trattasse del figlio.La scoperta è avvenuta durante le operazioni di primo soccorso.L'auto avrebbe sbandato, forse per l'alta velocità, ed è precipitata giù. Gravi gli altri 4 ragazzi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it