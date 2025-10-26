Gallura auto con 5 giovani precipita da un ponte | 25enne muore sul colpo

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade italiane continuano a macchiarsi di sangue, del sangue soprattutto di giovanissimi che avrebbero dovuto solo passare serate spensierate tra amici. L’ultimo gravissimo incidente si è verificato in Gallura, lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania. E proprio in questo scenario un’auto è precipitata nella notte da un ponte causando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gallura auto con 5 giovani precipita da un ponte 25enne muore sul colpo

© Ildifforme.it - Gallura, auto con 5 giovani precipita da un ponte: 25enne muore sul colpo

Approfondisci con queste news

gallura auto 5 giovaniAuto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 20enne in Gallura - Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu- Da ansa.it

gallura auto 5 giovaniAuto con 5 giovani cade da un ponte, muore un ragazzo. Il vigile del fuoco che lo soccorre è il padre - Un’auto è precipitata questa notte da un ponte in Gallur a: a bordo c’erano cinque giovani. Lo riporta affaritaliani.it

gallura auto 5 giovaniAuto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere - La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa  di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gallura Auto 5 Giovani