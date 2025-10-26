Gallura auto con 5 giovani precipita da un ponte | 25enne muore sul colpo
Le strade italiane continuano a macchiarsi di sangue, del sangue soprattutto di giovanissimi che avrebbero dovuto solo passare serate spensierate tra amici. L’ultimo gravissimo incidente si è verificato in Gallura, lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania. E proprio in questo scenario un’auto è precipitata nella notte da un ponte causando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
