Galliani Milan addio sogni di ritorno | conferme ufficiali e una proposta pronta a decollare Ecco la ricostruzione

Galliani Milan, il ritorno rossonero sfuma: conferme definitive e una nuova offerta pronta a convincerlo Il legame tra Adriano Galliani e il Milan, che ha scritto pagine memorabili della storia rossonera, sembrava sul punto di ricomporsi. Eppure, l'ipotesi di un clamoroso ritorno sta progressivamente sfumando. La celebre frase "Certi amori non finiscono, fanno dei giri .

