’Galet de Paciug’ il futuro è ancora incerto

Parallelamente all'inaugurazione, una settimana fa, della nuova passerella di via Lapi intitolata ad Ada Rossi, il pensiero di alcuni è immediatamente andato al 'Galet de Paciug'. Si trattava dell'opera d'arte temporanea che nel 2023, anno dell'alluvione, fu costruito dall'artista Alessandro Turoni in occasione della rassegna organizzata dall'associazione Fatti d'Arte. Nell'opera il galletto simbolo della Romagna fu realizzato con materiali di recupero, con una vanga al posto della nota 'Caveja' e fu collocato nella rotonda del Fontanone all'incrocio con via degli Insorti. Nei mesi seguenti fu poi lanciata una raccolta firme promossa dall'associazione, e sottoscritta da 700 persone, per chiedere la trasformazione dell'opera da temporanea in permanente.

