Galatasaray Icardi ed Osimhen trascinano i giallorossi! Contro il Goztepe vittoria primato e un vantaggio che torna a +5 sul Trabzonspor di Onana!

Galatasaray, Icardi ed Osimhen trascinano i giallorossi! Rimontato il Goztepe e vittoria che rimette a -5 il Trabzonspor di Onana! Con una forza di fuoco impressionante, il Galatasaray ha avuto la meglio sul Goztepe con un netto 3-1 al Rams Park di Istanbul. Nella stagione del ritorno in Champions League, la squadra giallorossa si può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

