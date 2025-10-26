Gabriele Corsi spiega perché si è ritirato da Domenica In | VIDEO

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Corsi ha rotto il silenzio: dopo due mesi ha svelato di essersi ritirato da Domenica In perché era cambiato il progetto, avrebbe dovuto condurre solo il gioco all'interno del programma L'articolo Gabriele Corsi spiega perché si è ritirato da Domenica In VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gabriele corsi spiega perch233 si 232 ritirato da domenica in video

© Ildifforme.it - Gabriele Corsi spiega perché si è ritirato da Domenica In | VIDEO

Altre letture consigliate

Gabriele Corsi verso Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan? Spunta un'indiscrezione - Dopo la rinuncia a Domenica In, per Gabriele Corsi potrebbe essersi aperta la strada verso Sanremo Giovani in sostituzione di Alessandro Cattelan? Lo riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Gabriele Corsi Spiega Perch233