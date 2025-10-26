Gabriele Corsi spiega perché si è ritirato da Domenica In | VIDEO
Gabriele Corsi ha rotto il silenzio: dopo due mesi ha svelato di essersi ritirato da Domenica In perché era cambiato il progetto, avrebbe dovuto condurre solo il gioco all'interno del programma L'articolo Gabriele Corsi spiega perché si è ritirato da Domenica In VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
