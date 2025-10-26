Gabriele Corsi spiega il rifiuto di Domenica In con Mara Venier | Spezzone gioco era poco efficace per me

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Corsi ha rotto il silenzio sul suo forfait a Domenica In. Inizialmente avrebbe dovuto affiancare Mara Venier, ma in un secondo momento la sua partecipazione è saltata: "C'era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato. Uno spezzone di gioco era poco efficace per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

gabriele corsi spiega rifiutoCorsi: "No a Domenica In per progetto poco efficace" - Gabriele Corsi, ospite al Festival dello Spettacolo a Milano, esordisce con una battuta per ... Secondo adnkronos.com

gabriele corsi spiega rifiutoGabriele Corsi rompe il silenzio sul "no" a Domenica In: "Non volevo fare solo uno spezzone" - Dopo mesi di silenzio Gabriele Corsi ha parlato per la prima volta dei motivi che lo hanno portato a rinunciare all'incarico di co- Da today.it

Gabriele Corsi verso Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan? Spunta un'indiscrezione - Dopo la rinuncia a Domenica In, per Gabriele Corsi potrebbe essersi aperta la strada verso Sanremo Giovani in sostituzione di Alessandro Cattelan? Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Gabriele Corsi Spiega Rifiuto