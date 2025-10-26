Gabriele Corsi spiega il rifiuto di Domenica In con Mara Venier | Spezzone gioco era poco efficace per me
Gabriele Corsi ha rotto il silenzio sul suo forfait a Domenica In. Inizialmente avrebbe dovuto affiancare Mara Venier, ma in un secondo momento la sua partecipazione è saltata: "C'era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato. Uno spezzone di gioco era poco efficace per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it
