Fusignano inaugurata la mostra contro gli stereotipi di genere
Riparte da Fusignano la mostra contro gli stereotipi di genere. È stata inaugurata ieri al centro culturale il Granaio, in piazza Corelli 16, la mostra fotografica del settimo concorso fotografico ‘Guardare e vedere le differenze’. Si tratta della fase finale di un più ampio progetto, nato con l’obiettivo di riconoscere e smantellare stereotipi e pregiudizi costruiti sulle differenze di genere per diffondere una cultura del rispetto e prevenire discriminazioni e violenze. Protagonisti sono gli alunni e le alunne delle seconde classi delle medie di Alfonsine, Cotignola e Fusignano. Gli studenti, attraverso la guida di esperti delle associazioni e degli insegnanti, sono stati accompagnati in una riflessione su come gli stereotipi di genere creino delle vere e proprie gabbie che vincolano le libertà tanto delle donne, quanto degli uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
