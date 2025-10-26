Furto di gioielli al Louvre fermati due sospettati

Sono state fermate due persone nelle indagini sul furto di gioielli al Louvre, avvenuto domenica scorsa. Lo si apprende dalla stampa francese, in particolare Le Parisien. Il fermo è avvenuto nell'ambito di un'operazione di polizia scattata ieri sera. Secondo le prime informazioni i due sospettati farebbero parte della banda di 4 persone che, utilizzando un montacarichi, ha rubato 9 preziosi gioielli della Corona francese dalla Galerie d'Apollon. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto di gioielli al Louvre, fermati due sospettati

