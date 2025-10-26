Furto dei gioielli della corona al Louvre fermati due sospetti

(Adnkronos) – Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo scorso 18 ottobre al Louvre di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due, originari della Seine-Saint-Denis, sono sospettati di aver fatto parte del commando di quattro malviventi che, con un camion, si era . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com