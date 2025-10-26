Furto al Louvre svolta nelle indagini | arrestati due sospetti durante un blitz della polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta nelle indagini sul colpo al museo parigino. Importante sviluppo nel caso del furto al museo del Louvre di Parigi. Nelle ultime ore, la polizia francese ha fermato due sospettati accusati di aver preso parte al colpo che, appena una settimana fa, ha sconvolto l’opinione pubblica. Secondo quanto riportano i giornali locali, i due uomini – entrambi residenti nel quartiere di Seine-Saint-Denis, nella periferia parigina – sarebbero membri della banda composta da quattro persone che ha rubato otto preziosi gioielli dalla celebre Galleria di Apollo. Il blitz e gli arresti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

