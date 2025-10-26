Furto al Louvre presi due sospetti stavano fuggendo in Algeria | cosa sappiamo di loro

Solo sette giorni fa, il clamoroso furto al Louvre dei gioielli di Napoleone III. Ora, l’arresto di due sospettati del colpo. Uno dei due si trovava all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e stava per imbarcarsi su un volo diretto in Algeria quando è stato bloccato dagli investigatori della brigata di repressione del banditismo e dell’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico di beni culturali. L’intervento è stato avviato d’urgenza dopo che gli inquirenti hanno scoperto l’imminente tentativo di fuga all’estero. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, i due uomini arrestati sono originari della Seine-Saint-Denis, il dipartimento 93 nella banlieue nord-est di Parigi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Furto al Louvre, presi due sospetti, stavano fuggendo in Algeria: cosa sappiamo di loro

