Furto al Louvre presi 2 dei 4 ladri | uno stava per scappare in Algeria Pregiudicati sono specializzati in colpi su commissione

È finita la caccia all'uomo. Sabato sera, 25 opttobre, la polizia di Parigi ha fermato due uomini per il furto di una settimana fa al Louvre. Secondo informazioni di Le Parisien. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Furto al Louvre, presi 2 dei 4 ladri: uno stava per scappare in Algeria. Pregiudicati, sono specializzati in colpi su commissione

