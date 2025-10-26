Furto al Louvre presi 2 dei 4 ladri | uno stava per scappare in Algeria l' altro in Mali Sono specializzati in colpi su commissione

È finita la caccia all'uomo. Sabato sera, 25 opttobre, la polizia di Parigi ha fermato due uomini per il furto di una settimana fa al Louvre. Secondo informazioni di Le Parisien. 🔗 Leggi su Leggo.it

