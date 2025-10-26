Furto al Louvre fermati due sospetti

Due persone sono state fermate dalla polizia perché ritenute parte della banda dei ladri che la scorsa settimana, il 18 ottobre scorso, ha messo a segno il furto al  Louvre  di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due spettati sono stati arrestati sabato sera a Parigi e posti in custodia cautelare nell’ambito delle indagini avviate per “furto organizzato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato”, condotte dalla Brigata Anti-Banditismo di Parigi (BRB) e dall’Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali (OCBC). Questi due uomini, originari di Seine-Saint-Denis, sono sospettati di far parte del commando di quattro persone che ha fatto irruzione nel museo più famoso di Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

