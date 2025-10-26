Furto al Louvre fermati due sospetti
Due persone sono state fermate dalla polizia perché ritenute parte della banda dei ladri che la scorsa settimana, il 18 ottobre scorso, ha messo a segno il furto al Louvre di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due spettati sono stati arrestati sabato sera a Parigi e posti in custodia cautelare nell’ambito delle indagini avviate per “furto organizzato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato”, condotte dalla Brigata Anti-Banditismo di Parigi (BRB) e dall’Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali (OCBC). Questi due uomini, originari di Seine-Saint-Denis, sono sospettati di far parte del commando di quattro persone che ha fatto irruzione nel museo più famoso di Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Furto al Louvre, la finestra dalla quale sono entrati i ladri è meta dei curiosi: le immagini - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Furto al museo del Louvre, fermati due sospetti - Secondo Le Parisien, farebbero parte della banda dei 4 ladri e sarebbero originari della Seine- Come scrive msn.com
Furto di gioielli al Louvre, fermati due sospettati - Farebbero parte della banda di 4 persone che ha utilizzato un montacarichi per rubare i gioielli della Corona domenica scorsa ... Si legge su ilgiornale.it
Louvre, fermati due sospetti - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Da ansa.it