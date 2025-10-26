Furto al Louvre fermati due sospetti blitz della polizia | Cercavano di scappare all'estero

Fanpage.it | 26 ott 2025

Secondo le informazioni dei giornali locali, i due fermati per il furto del Louvre a Parigi sono sospettati di aver fatto parte della banda di quattro malviventi che hanno rubato i 9 gioielli dalla galleria di Apollo. Si tratta di due persone originare del posto e residenti nel quartiere di Seine-Saint-Denis, nell'area periferica di Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

