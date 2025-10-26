Furto al Louvre | fermati due sospettati Stavano fuggendo all’estero Gioielli non ancora ritrovati

Due uomini sospettati di far parte del commando del clamoroso furto al Louvre sono stati fermati e posti in custodia cautelare. La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che "gli investigatori della Brigata anticrimine (Brb) hanno effettuato degli arresti ieri sera (25 ottobre 2025 ndr)" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Furto al Louvre: fermati due sospettati. Stavano fuggendo all’estero. Gioielli non ancora ritrovati

News recenti che potrebbero piacerti

Furto al Louvre, la possibile svolta. Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana al museo più famoso del mondo ha portato al fermo di due persone. Secondo le ultime informazioni di Le Parisien, i due uomini - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X

Furto al Louvre, fermati due sospetti. 'Stavano fuggendo in Algeria e Mali' - Il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. Si legge su ansa.it

Furto al Louvre, fermati due sospettati: erano pronti a lasciare il paese - I due uomini sono accusati di «furto organizzato» e «associazione a delinquere» per aver rubato otto gioielli della Corona francese. Segnala editorialedomani.it

Colpo grosso al Louvre, due persone fermate prima della fuga all'estero. Ma i gioielli non si trovano - Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo ... Da iltempo.it