Furto al Louvre fermati due sospettati | Ladri esperti in colpi su commissione

A distanza di una settimana dal furto alla Lupin messo a segno in quel del Museo del Louvre, arrivano i primi e attesissimi aggiornamenti dalle indagini condotte e ancora in corso. Si tratta del fermo di due uomini identificati e rintracciati come sospettati di aver preso parte al colpo dalla refurtiva strabiliante di nove gioielli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Furto al Louvre, fermati due sospettati: “Ladri esperti in colpi su commissione”

