Furto al Louvre | fermati due presunti ladri dei gioielli della corona di Francia
Due uomini sono stati fermati come riporta Le Parisien: potrebbero far parte della banda delle quattro persone che ha rubato nove preziosi gioielli dalla galleria di Apollo all'interno del Museo del Louvre lo scorso 18 ottobre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sono state fermate due persone per il furto del Louvre di domenica scorsa. I due uomini, stando alle prime informazioni del quotidiano francese Le Parisien, sono originari di Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L’operazione che ha portato al fermo è scattat Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Parigi, fermati due sospetti per il maxi furto al Louvre. Uno stava per prendere un aereo - Due uomini sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione d'urgenza della polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini sullo storico furto di gioielli al Louvre di Pargi dello scorso ... Segnala msn.com
Colpo grosso al Louvre, due persone fermate prima della fuga all'estero. Ma i gioielli non si trovano - Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo ... Si legge su iltempo.it
Furto al Louvre: fermati due ladri esperti in colpi su commissione. La pista del complice all’interno del museo - I due, entrambi sulla trentina, sarebbero originari della Seine- Segnala msn.com