Furto al Louvre arrestati due sospetti

10.28 Operazione di polizia a Parigi,scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre: sono state fermate 2 persone. I sospetti avrebbero fatto parte della banda di 4 persone che ha rubato 9 preziosi gioielli dalla galleria di Apollo utilizzando un montacarichi. I due uomini sono originari della Seine-SaintDenis, la banlieue nord di Parigi. Sorvegliati da giorni: uno dei due stava per partire per l'Algeria. Preso all' aeroporto Charles de Gaulle. Pregiudicati, ladri esperti su commissione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Furto al Louvre, la finestra dalla quale sono entrati i ladri è meta dei curiosi: le immagini - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X

Furto al Louvre, fermati due sospetti - Due persone sono state fermate dalla polizia perché ritenute parte della banda dei ladri che la scorsa settimana, il 18 ottobre scorso, ha messo a segno il ... Scrive msn.com

Museo del Louvre, fermati due sospettati per il furto dei gioielli della corona francese - Secondo gli investigatori, farebbero parte della banda dei ladri che la scorsa settimana ha messo a segno il furto di gioielli. Riporta rainews.it

Fermati due sospetti per il maxi furto del Louvre - Due uomini sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione d'urgenza della polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini sullo storico furto di gioielli al Louvre di Pargi dello scorso ... Si legge su msn.com