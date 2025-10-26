Furto al Louvre arrestati due sospetti Stavano scappando in Africa

In manette due ladri della Seine-Saint-Denis, sospettati del colpo ai danni del museo. Si indaga su una rete criminale organizzata.

Sono state fermate due persone per il furto del Louvre di domenica scorsa. I due uomini, stando alle prime informazioni del quotidiano francese Le Parisien, sono originari di Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L’operazione che ha portato al fermo è scattat Vai su Facebook

Furto Louvre, chi sono i due ladri fermati: il blitz in aeroporto, stavano fuggendo in Algeria e Mali - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana al museo più famoso del mondo ha ... Lo riporta ilmessaggero.it

