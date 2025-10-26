Furto al Louvre arrestati due della banda | la procura attacca i media

Due uomini originari della Seine-Saint-Denis sono stati fermati dalla polizia francese nell’ambito dell’inchiesta sul clamoroso furto di gioielli per 88 milioni di euro dalla galleria di Apollo del Louvre. L’operazione è scattata in extremis ieri sera alle 22, quando uno dei sospetti si apprestava a imbarcarsi su un volo per l’Algeria mentre il complice era diretto in Mali. Il blitz delle forze dell’ordine segna una prima svolta nelle indagini sul colpo messo a segno una settimana fa da una banda di quattro persone che, servendosi di un montacarichi, è riuscita a sottrarre nove preziosi gioielli dal celebre museo parigino. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Furto al Louvre, arrestati due della banda: la procura attacca i media

Leggi anche questi approfondimenti

A distanza di una settimana dal furto al Louvre tue uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli avvenuto il 18 ottobre al Louvre di Parigi. I due uomini sono stati posti in stato di fermo per furto aggravato e associazione a delinque - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X

Cosa sappiamo dei due arrestati per il clamoroso furto al Louvre - L'indagine sul clamoroso furto di gioielli al Museo del Louvre del 19 ottobre scorso ha preso slancio nel fine settimana ed ha p ... tg.la7.it scrive

Due uomini sono stati arrestati per il furto al Louvre - In Francia sono stati arrestati due uomini con l’accusa di essere tra i quattro responsabili del clamoroso furto compiuto la scorsa settimana al Museo del Louvre di Parigi. Come scrive ilpost.it

Furto al Louvre, fermati due sospetti. 'Stavano fuggendo in Algeria e Mali' - Il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. Secondo ansa.it