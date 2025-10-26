Furto al Louvre arrestati due della banda | la procura attacca i media

Due uomini originari della Seine-Saint-Denis sono stati fermati dalla polizia francese nell’ambito dell’inchiesta sul clamoroso furto di gioielli per 88 milioni di euro dalla galleria di Apollo del Louvre. L’operazione è scattata in extremis ieri sera alle 22, quando uno dei sospetti si apprestava a imbarcarsi su un volo per l’Algeria mentre il complice era diretto in Mali. Il blitz delle forze dell’ordine segna una prima svolta nelle indagini sul colpo messo a segno una settimana fa da una banda di quattro persone che, servendosi di un montacarichi, è riuscita a sottrarre nove preziosi gioielli dal celebre museo parigino. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

