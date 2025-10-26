Furto al Louvre arrestati 2 dei 4 ladri pregiudicati e specializzati in colpi su commissione uno stava per scappare in Algeria

Ilgiornaleditalia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambi sono originari di Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi, e l'operazione del fermo è scattata all'improvviso, dopo che entrambi venivano sorvegliati da giorni Nuovo risvolto in merito al furto al Louvre. Sono infatti stati arrestati 2 dei 4 ladri che hanno parte della banda co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

furto al louvre arrestati 2 dei 4 ladri pregiudicati e specializzati in colpi su commissione uno stava per scappare in algeria

© Ilgiornaleditalia.it - Furto al Louvre, arrestati 2 dei 4 ladri, pregiudicati e specializzati in colpi su commissione, uno stava per scappare in Algeria

Scopri altri approfondimenti

furto louvre arrestati 2Furto al Louvre, fermati due sospetti. «Sono parigini e ladri esperti, esecutori di colpi su commissione» - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana al museo più famoso del mondo ha portato ... Riporta msn.com

furto louvre arrestati 2Museo del Louvre, fermati due sospettati per il furto dei gioielli della corona francese - Secondo gli investigatori, farebbero parte della banda dei ladri che la scorsa settimana ha messo a segno il furto di gioielli. Si legge su rainews.it

furto louvre arrestati 2Furto al Louvre, fermati due sospetti. «Sono ladri esperti di colpi su commissione. Uno era in fuga» - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana al museo più famoso del mondo ha portato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Arrestati 2