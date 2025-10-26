Furto al Louvre arrestati 2 dei 4 ladri pregiudicati e specializzati in colpi su commissione uno stava per scappare in Algeria
Entrambi sono originari di Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi, e l'operazione del fermo è scattata all'improvviso, dopo che entrambi venivano sorvegliati da giorni Nuovo risvolto in merito al furto al Louvre. Sono infatti stati arrestati 2 dei 4 ladri che hanno parte della banda co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
