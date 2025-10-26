Furti al museo | quando i capolavori diventano preda e l’allarme suona troppo tardi
Negli ultimi 35 anni, tra dipinti e gioielli, sono numerosi i colpi portati a segno dai ladri che hanno varcato le soglie dei musei più importanti del mondo. In alcuni casi le opere sono state ritrovate, in altri sono scomparse nel nulla. 1990, Boston. Dall'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, nel 1990, sono state rubate 13 opere d'arte mai ritrovate in quello che ancora oggi è considerato il maggiore furto d'arte avvenuto negli Stati Uniti. Nel colpo audace, due uomini, travestiti da poliziotti, hanno fatto irruzione nel museo sostenendo di aver ricevuto una chiamata. A differenza dell'episodio più recente nel Louvre, in questo caso i ladri se la sono presa con comodo: dopo aver legato con il nastro adesivo due guardie di sicurezza, hanno impiegato un'ora e mezza per portare a termine il furto.
