Fuori la verità crisi di famiglia in diretta | video intervista con Amendola Gerini e Minnella

Una famiglia convinta della propria armonia accetta di partecipare come ospite unico a un nuovo programma televisiva che testa la sincerità delle risposte di tutti a domande scomode. Ovviamente succederà di tutto, in Fuori la verità, presentato alla Festa del Cinema di Roma. La nostra video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella

