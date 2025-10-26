Fuori la verità crisi di famiglia in diretta | video intervista con Amendola Gerini e Minnella

Comingsoon.it | 26 ott 2025

Una famiglia convinta della propria armonia accetta di partecipare come ospite unico a un nuovo programma televisiva che testa la sincerità delle risposte di tutti a domande scomode. Ovviamente succederà di tutto, in Fuori la verità, presentato alla Festa del Cinema di Roma. La nostra video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

fuori la verit224 crisi di famiglia in diretta video intervista con amendola gerini e minnella

© Comingsoon.it - Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella

