fuori dal coro mario giordano indaga le falle del sistema sanitario nazionale

26 ott 2025

Questa sera, domenica 26 ottobre, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Rete 4, Mario Giordano tornerà a denunciare la lentezza e i ritardi del Sistema Sanitario Nazionale. Anticipazioni del 26 ottobre 2025. Sono sempre più i pazienti che avrebbero bisogno di fissare interventi ed esami salva-vita. Gli stessi che, nel pubblico, nonostante i dettami di legge, si rivelano spesso imprenotabili.  A seguire, focus sulle criticità dell’immigrazione, con le proteste che hanno messo a ferro e fuoco Dublino e il fermo, a Bologna, di un minorenne di origine gambiana, che avrebbe provato a rapire una neonata davanti agli occhi dei genitori. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

