fu passione fin da piccolo la sua prima motocicletta

Una foto struggente appesa a uno striscione ieri al raduno motociclistico colpiva lo sguardo: un bambino, con il casco in testa, mentre viaggia in sella a una piccola moto. Lo striscione indicava: "La prima moto di Matte". Era una grandissima passione di Matteo Ducceschi andare in moto. Sulle due ruote, una volta cresciuto, si sentiva libero di andare, di scegliere la mèta, di raggiungere gli amici. Andare in moto gli permetteva di percepire attimi di libertà e di indipendenza, quel senso piacevole di poter esplorare ogni luogo in modo diretto. Tutte sensazioni che davano gioia anche a un ragazzo tranquillo, pacato, e dolce come lui.

