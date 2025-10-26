Fruit Modena group entra in Agrintesa

La fusione di Fruit Modena Group in Agrintesa è realtà: con l’assemblea straordinaria di Faenza del 24 ottobre si è infatti concluso il ciclo di sei incontri territoriali che ha deliberato ufficialmente l’operazione. Un’aggregazione che porta il catasto ortofrutticolo della cooperativa a 10.500 ettari a cui si aggiungono 7.300 ettari di vigneto. L’assemblea, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura dell’ Emilia-Romagna Alessio Mammi, ha approvato una delle più importanti operazioni di aggregazione cooperativa - che avrà effetti giuridici a partire da gennaio 2026 - dell’ortofrutta emiliano-romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fruit Modena group entra in Agrintesa

