Frosinone-Virtus Entella decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari sognano la vetta, mentre i liguri sperano di confermarsi a metà classifica. Frosinone vs Virtus Entella si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari hanno tenuto fin qui un cammino altalenante, come dimostrano le ultime tre gare nelle quali hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Alvini è sesta con 15 punti, ad appena sei punti dalla vetta, per cui vuole sferrare l’assalto. I liguri vanno presi con le molle, dal momento che hanno ottenuto 4 punti in due gare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
