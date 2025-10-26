Frosinone-Virtus Entella decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari sognano la vetta, mentre i liguri sperano di confermarsi a metà classifica. Frosinone vs Virtus Entella si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari hanno tenuto fin qui un cammino altalenante, come dimostrano le ultime tre gare nelle quali hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Alvini è sesta con 15 punti, ad appena sei punti dalla vetta, per cui vuole sferrare l’assalto. I liguri vanno presi con le molle, dal momento che hanno ottenuto 4 punti in due gare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

frosinone virtus entella decima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Frosinone-Virtus Entella, decima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

frosinone virtus entella decimaPronostico Frosinone-Virtus Entella 28 Ottobre 2025: Ciociari in lotta ai vertici - Virtus Entella si affrontano martedì 28 ottobre alle 20:30, nello scenario passionale dello Stadio Benito Stirpe: analisi approfondita, pronostico, quote e scommesse su una sfida che mette i ... Riporta bottadiculo.it

L'Entella perde 2-0 sul campo dell'Avellino - Dopo la sconfitta di Padova, i biancocelesti di Chiappella hanno perso 2- Come scrive rainews.it

Avellino-Entella 2-0: lupi convincenti con la linea verde - Passano le partite e ci si accorge sempre di più che questo Avellino non è solo grinta, corsa, entusiasmo della matricola, voglia di riscatto di qualche trentenne tornato in cadetteria o esuberanza ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Virtus Entella Decima