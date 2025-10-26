Frequenza contemporanea di due percorsi abilitanti | cosa prevede la normativa Pillole di Question Time

Nel question time dell’8 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato chiarito un dubbio frequente tra i docenti che intendono ampliare le proprie abilitazioni: è possibile seguire due percorsi abilitanti nello stesso periodo? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La radio si racconta , arriva sulle nostre frequenze #RadioTalk con Antonello Tenuta. Musica, storie , racconti?, per conoscere meglio la realtà contemporanea. #RadioTalk #onair sabato e domenica dalle 18 alle 20 su Radio Arbereshe Internat - facebook.com Vai su Facebook

IED Milano: due percorsi di formazione tra arte contemporanea e moda - In un’epoca in cui la cultura visiva si muove tra spazi fisici e ambienti digitali, tra musei e social network, fondazioni, piattaforme ibride e spazi indipendenti, la formazione si fa nodo strategico ... Come scrive exibart.com

IED Milano presenta due percorsi formativi pensati per creare valore unendo passato e presente, arte, cultura e moda - Dall’arte alla moda, Milano vanta un immenso patrimonio culturale: beni artistici, musei, archivi e biblioteche. Scrive exibart.com