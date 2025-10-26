Frattesi Inter ansia per il centrocampista nerazzurro dopo la partita contro il Napoli? Le condizioni del giocatore

Inter News 24 Frattesi Inter, preoccupa mister Chivu dopo il match contro il Napoli, domani ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. La sconfitta contro il Napoli ha portato non solo delusione per l’ Inter, ma anche nuovi problemi fisici per i suoi giocatori. Oltre all’infortunio di Mkhitaryan, che potrebbe restare fuori almeno un mese, un altro giocatore ha suscitato preoccupazioni: Davide Frattesi. Il centrocampista, che ha giocato un ruolo cruciale nel gioco dell’Inter, è uscito dalla partita con il Napoli con qualche problema fisico. Non sono ancora chiare le reali dimensioni dell’infortunio, ma, come riporta Pasquale Guarro su X, Frattesi sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, ansia per il centrocampista nerazzurro dopo la partita contro il Napoli? Le condizioni del giocatore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Union Saint-Gilloise-#Inter 0-4, #Frattesi esulta su Instagram: "Bravi ragazzi" - X Vai su X

L'Inter lavora sui contratti di Frattesi e Carlos Augusto, in scadenza al 2028 ? Il centrocampista italiano riflette sul suo futuro, sul minutaggio e centralità del progetto. Ad oggi per il Corriere dello Sport rischia di diventare un caso spinoso. Servirà il confronto - facebook.com Vai su Facebook

Frattesi, il Napoli ci ha provato in estate. Risposta Inter? “Questa cifra, altrimenti…” - Frattesi è stato uno degli obiettivi di mercato del Napoli: Gianluca Di Marzio ha riportato anche la risposta dell'Inter ... Si legge su msn.com

Inter, Frattesi vuole continuità: Juve e Napoli valutano il centrocampista per gennaio - Dopo aver rifiutato le offerte provenienti dalla Premier, il classe 99 si aspettava di essere al centro del nuovo progetto targato Chivu viste le sue grandi capacità da incursore. Lo riporta it.blastingnews.com

L'addio di Inzaghi, il rinnovo e la scommessa con Geolier: Inter, Frattesi si gioca il futuro così - A un certo punto, quando i telefoni squillavano, l’idea di una vita a Newcastle si era conficcata nella testa di Davide: lo aveva incuriosito quella città di confine e di working class heroes, con ... Scrive gazzetta.it