Franco Mari | è morto il comico milanese il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda
Sui suoi social Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi più famosi collaboratori, il caratterista milanese Franco Mari, noto ai suoi fan come Rupert Sciamenna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
«Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più “vecchio” del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda». Franco Mari ci ha lasciati a 78 anni. Il pubblico lo conosceva - facebook.com Vai su Facebook
? Morto l’attore Franco Mari, è stato Rupert Sciamenna con Maccio Capatonda dlvr.it/TNtWR1 $FrancoMari $RupertSciamenna $MaccioCapatonda $HerbertBallerina $CinemaItaliano - X Vai su X
Come è morto Rupert Sciamenna (Franco Mari)? Biografia e vita privata dell'attore - Rupert Sciamenna, vero nome Franco Mari, si è spento il 25 ottobre 2025, lasciando un vuoto nel mondo della comicità italiana. Riporta tag24.it
Rupert Sciamenna (Franco Mari) è morto: il commosso saluto di Herbert Ballerina al comico - Ad annunciare la sua scomparsa è stato Luigi Luciano diventato famoso con il nome di Herbert Ballerina. today.it scrive
Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda - Per il grande pubblico era noto soprattutto per il personaggio di Rupert Sciamenna, protagonista di innumerevoli e celebri sketch con Ma ... Riporta msn.com