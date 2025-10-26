Franco Mari | è morto il comico milanese il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Comingsoon.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui suoi social Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi più famosi collaboratori, il caratterista milanese Franco Mari, noto ai suoi fan come Rupert Sciamenna. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

