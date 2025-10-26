Francis Ford Coppola vende i suoi orologi | Non ho più soldi perché ho investito tutto per fare Megalopolis
Il regista, 86 anni, aveva scelto di finanziare tutto di tasca propria, ma su oltre 120 milioni di dollari investiti, ne sono stati incassati appena 14,3 milioni. «Devo ottenere un po’ di finanziamenti per tenere a galla la nave». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
